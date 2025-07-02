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Ястремская о победе над Гауфф: «Подумала, что получила соперницу, которую мне по силам обыграть»

Даяна Ястремская прокомментировала победу в первом круге «Уимблдона».

Украинка обыграла Коко Гауфф со счетом 7:6(3), 6:1.

«Я вообще ни о чем не думала. Не думала о «Ролан Гаррос». Не думала о том, что трижды ей проигрывала. Просто подумала, что получила соперницу, которую мне по силам обыграть. Не знаю, как это объяснить. Это сложно. Я держала в голове, что получила шанс, который могу реализовать. У меня была мысль, что этот матч может быть в моих руках.

Я просто старалась сохранять фокус в последние дни и как можно лучше подготовиться. Я чувствую себя довольно хорошо на траве, у меня было несколько матчей до этого. Моя главная цель – выйти на корт и быть собой. Быть открытой, свободной в своих решениях и в том, как я играю. Думаю, сегодня у меня это получилось», – сказала Ястремская на пресс-конференции после матча.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
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