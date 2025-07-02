Дрэйпер о предложении играть первую неделю «Шлемов» до трех сетов: «Пятисетовые матчи – это то, что придает турниру высокий статус. Почти как другой вид спорта»

Джек Дрэйпер прокомментировал идею играть первую неделю «Шлемов» до трех сетов.

«Лично я считаю, что особенность «Больших шлемов» – именно пятисетовые матчи. Это то, что придает турниру высокий статус. Почти как другой вид спорта. Именно поэтому так круто выиграть такой турнир. Это высший вызов для игрока. Матчи могут быть очень длинными. Как фанату тенниса, мне это нравится.

Конечно, такое бывает всего четыре раза в году – на «Шлемах». Игрокам бывает сложно так долго играть. Пару лет назад, если бы меня спросили, хочу ли я избавиться от пяти сетов, я бы согласился сразу. Но сейчас я понимаю, как это важно – иметь возможность играть в таком формате», – сказал Дрэйпер на пресс-конференции.