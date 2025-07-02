«Весь ее успех с этого момента – это в основном моя заслуга». Джокович прокомментировал тренировку с Соболенко

Новак Джокович рассказал о тренировке с Ариной Соболенко.

Ранее Соболенко и Джокович провели совместную тренировку на «Уимблдоне».

«Это был первый раз, когда я тренировался с Ариной [Соболенко ]. Если честно, я считаю, что весь ее успех с этого момента – это в основном моя заслуга (смеется).

Без шуток, у нас действительно хорошие отношения. Я знаю, что у нее отличная команда и сильная поддержка. Неудивительно, что она так хорошо выступает.

Мне нравится ее характер. Мне нравится, как она умело держит баланс в жизни за пределами корта, а на корте она является очень яростной теннисисткой».