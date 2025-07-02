Джокович о первом круге «Уимблдона»: «Минут 45 чувствовал себя как никогда плохо»

Новак Джокович рассказал о проблемах с желудком в первом круге «Уимблдона».

Он обыграл Александра Мюллера – 6:1, 6:7(7), 6:2, 6:2.

«Примерно полтора первых сета я чувствовал себя как никогда хорошо, а потом минут 45 – как никогда плохо.

У меня были проблемы с желудком, но потом энергия вернулась – после того, как врач дал мне волшебные таблетки. Мне удалось закончить матч на хорошей ноте», – сказал Джокович в интервью на корте.