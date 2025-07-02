Наварро о миксте с Синнером на US Open: «Он просто умолял меня сыграть»

Эмма Наварро пошутила о предложении Янника Синнера сыграть в миксте на US Open.

Ранее организаторы опубликовали список участников .

«Он просто умолял меня сыграть. Говорил про мои навыки в парной игре и очень просил: «Пожалуйста, пожалуйста, сыграешь со мной?». Я сказала: «Ладно, хорошо, сыграю». Ты не лучший игрок, но я сделаю исключение, а на следующий год попробую найти партнера получше (смеется)».