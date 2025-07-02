Артур Риндеркнеш: «Знал, что Зверев не пойдет в атаку»

Артур Риндеркнеш прокомментировал победу над Александром Зверевым на «Уимблдоне».

Француз в первом круге обыграл Зверева со счетом 7:6(3), 6:7(8), 6:3, 6:7(5), 6:4.

«Результат говорит сам за себя. Это годы работы, вера в себя, годы упорства в этом спорте. Эта победа навсегда в моем резюме. Я обыграл третью ракетку мира на Центральном корте «Уимблдона». Больше я не могу просить ничего. Но для меня это прежде всего подтверждение того, что я способен на такое.

Я был уверен в своих силах. Знал, что Зверев очень надежный игрок, но в плане игры он не тот, кто пойдет в атаку. Его удары быстрые и глубокие, но он не любит заходить в корт. Я понимал, что у меня будет возможность атаковать, и если сыграю хорошо, то, возможно, выйду победителем».