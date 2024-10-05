Зверев о Беллуччи: «Учитывая его антропометрические данные, у него потрясающая подача»
Александр Зверев высказался о стартовой победе на «Мастерсе» в Шанхае.
Во втором круге он обыграл квалифаера Маттиа Беллуччи 6:4, 6:2.
«На самом деле он очень хороший игрок, и он меня сильно удивил. Учитывая его антропометрические данные, у него потрясающая подача (его рост 175 см – Спортс’‘). Очень быстрая. На задней линии он играет очень агрессивно – возможно, даже чересчур.
[Из-за пневмонии] я не тренировался, вообще ничего не делал. Поэтому, конечно, доволен своим уровнем».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
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