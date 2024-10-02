Зверев выступит в Шанхае, несмотря на проблемы с легкими: «Врач сказал, что если я буду играть, то мое выздоровление не замедлится и хуже мне не станет»
Александр Зверев рассказал о состоянии здоровья перед стартом турнира в Шанхае.
На прошлой неделе у немца обнаружили пневмонию.
«У меня была небольшая проблема с легкими. Это воспаление, которое полностью пройдет через 2-3 месяца. Я принимаю лекарства. Но с Пекина я снялся потому, что сильно болел, высокая температура держалась во время и после Кубка Лэйвера.
В итоге я попал в больницу, потому что чувствовал себя плохо, просто не было сил играть. Неделю принимал антибиотики.
Сейчас состояние лучше, но проблема с легкими не исчезла. Я по-прежнему чуть больше устаю, но варианта два – либо взять перерыв, либо играть так, как могу. Врач сказал, что если я буду играть, то мое выздоровление не замедлится и хуже мне не станет. Поэтому я рад, что могу выкладываться на 100% своих нынешних возможностей».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: пресс-конференция Зверева
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