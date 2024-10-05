Кудерметова и Чжань вышли в финал парного «тысячника» в Пекине

Вероника Кудерметова и Хаоцзин Чжань в полуфинале турнира в Пекине победили Людмилу Самсонову и Элизабетту Коччаретто со счетом 6:3, 6:4.

За титул WTA 1000 они сыграют с Сарой Эррани и Жасмин Паолини.

Кудерметова – финалистка Уимблдона-2021 в парном разряде. У нее восемь парных титулов, два из них – за итоговый турнир WTA.