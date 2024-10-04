Новак Джокович: «Я сосредоточен на «Шлемах» и выступлениях за страну. Но, разумеется, это не значит, что я не хочу играть «Мастерсы»
Новак Джокович ответил, планирует ли в будущем играть на «Мастерсах».
«В первую очередь я сосредоточен на «Шлемах» и выступлениях за страну – вот что больше всего меня мотивирует. Но, разумеется, это не значит, что я не хочу играть «Мастерсы», хотя, наверное, и не выступлю на всех в сезоне. Когда я буду планировать календарь на следующий сезон, я посмотрю, что впишется в мой профессиональный график, что будет стыковаться с личной жизнью, с жизнью семьи, и выберу, где хочу сыграть, что меня мотивирует и какие турниры помогут подготовиться к «Большим шлемам».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: ютуб-канал «Мастерса» в Шанхае
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