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Джокович перед «Мастерсом» в Шанхае: «У меня есть дополнительная мотивация выиграть 100-й титул»

Новак Джокович рассказал о настрое перед «Мастерсом» в Шанхае.

«Я все еще думаю, что эти корты очень быстрые. Мы обсуждали это с командой и с игроками тут. И мячи другие – они немного замедляют игру, но она все равно быстрая. Надо хорошо подавать, потому что это дает большое преимущество. Поэтому работаю над этим.

Мне просто нравится здесь играть, мне нравятся условия, поддержка, которую я получаю. .

Каждый день я стараюсь прибавить на тренировках. Я много играю тренировочных очков, геймов, сетов, чтобы прийти в желаемую форму, потому что я играл не так много турниров в последнее время. Мне надо всех нагнать.

Моя любовь к теннису никогда не исчезнет. Я испытываю огромное количество эмоций, когда играю. Я говорю не только о турнирах, но и о тренировках. Не всегда все идет так, как планируешь. Но, думаю, мои отношения с теннисом стали гораздо глубже, чем просто турнир, год, успех или провал.

Это спорт, в который я влюбился, когда был очень молод. И я все еще его люблю. Даже когда я завершу карьеру, я думаю, что останусь в теннисе. Буду связан с ним разными ролями, потому что я чувствую, что многим ему обязан».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @Tennis
logoНовак Джокович
logoATP
logoShanghai Rolex Masters
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