Гауфф второй год подряд вышла в 1/2 финала WTA 1000 в Пекине

Коко Гауфф выиграла в четвертьфинале «тысячника» в Пекине у Юлии Стародубцевой – 2:6, 6:2, 6:2.

Американка одержала 45-ю победу в сезоне (при 15 поражениях). Она вышла в полуфинал этого турнира второй год подряд. Для Гауфф это третий полуфинал WTA 1000 в сезоне.

За выход в финал она поборется с Паулой Бадосой, которой уступает в личном противостоянии 2:3. Последнюю встречу в этом году в Риме на грунте выиграла Гауфф.