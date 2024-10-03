Бадоса о Чжан Шуай: «Во время рукопожатия я ей сказала, что не стоит завершать карьеру, потому что у нее очень высокий уровень»

Паула Бадоса прокомментировала победу над Чжан Шуай в четвертьфинале в Пекине.

Испанка выиграла со счетом 6:1, 7:6(4).

«В первую очередь я хочу сказать несколько слов Шуай. Она прекрасна как человек и сегодня был виден ее уровень. Я очень рада за нее, потому что она прошла через очень тяжелые времена. Они показали, какой сильный она боец. Она замечательная, и ее команда тоже. Она всегда улыбается и даже поддерживает меня в туре. Здорово иметь такую теннисистку, как она.

Во время рукопожатия я ей сказала, что не стоит завершать карьеру, потому что у нее очень-очень высокий уровень».