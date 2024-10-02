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Мирра Андреева: «Когда я с родителями, то чувствую себя еще ребеночком. Но в профессии не ощущаю, что мне всего 17 лет»

Мирра Андреева рассказала, как относится к сравнениям с другими игроками.

– Сразу после матча появилась статистика, что ты стала одной из двух самых молодых четвертьфиналисток в истории турнира. И ты, и Мария Шарапова сделали это в 17 лет и 156 дней.

– Ого! Ничего себе!

– Как ты относишься к таким сравнениям?

– Это ожидаемо. Когда появляются молодые спортсмены, которым, как и мне, 16-17 лет, люди начинают сравнивать их с теми, кто уже достигал подобных результатов в этом возрасте.

Очень много таких сравнений было на «Уимблдоне», потому что, когда я там играла в прошлом году, многие говорили, что Шарапова в 16 лет дошла до четвертого раунда, а на следующий год выиграла турнир.

Мне приходило много уведомлений и постов на тему того, сбудется ли это снова уже со мной. Но в итоге я проиграла в первом круге и в одиночке, и в паре. Эти ни о чем не говорит, но люди выкладывают очень много таких сообщений и постов. Нужно просто не обращать внимания и делать свое дело. 

– Ощущаешь себя все еще подростком или уже взрослой?

– Когда я с родителями, то чувствую себя еще ребеночком. Родители всегда будут любить меня и относиться ко мне так. Но, когда я на корте, тренируюсь или выхожу на матч, я не чувствую разницы между собой и другими игроками. В своей профессии я не ощущаю, что мне всего 17 лет или что я еще подросток, ребенок. Но дома, с родными, конечно, часто чувствую себя маленькой.

– Как родители мотивируют тебя?

– Мама сразу пожалела, что именно она упомянула про собаку. Каждый раз, когда я показываю ей, что уже на 22-й позиции в рейтинге, а теперь на 21-й, она говорит: «Только не это!». Конечно, она хочет, чтобы я продвигалась выше в рейтинге, но про собаку она теперь тоже много думает: ей же тоже придется иногда ухаживать за ней, гулять с ней. 

В целом родители просто поддерживают меня и говорят, что я сама знаю, как делать и как играть. Они ничем мне не помогут в этом, но всегда будут рядом, поддержат в любой момент, независимо от счета или ситуации. Они просто говорят: «Играй и делай что хочешь и можешь. Посмотрим, как получится», – приводит слова Андреевой корреспондент Спортса’‘ Екатерина Филиппова.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’‘
logoМария Шарапова
logoWTA
logoМирра Андреева
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