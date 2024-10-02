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Мирра Андреева о том, что дебютирует в топ-20: «Это была небольшая цель, теперь постараюсь войти в топ-15»

Мирра Андреева прокомментировала победу над Магдой Линетт в 1/8 финала в Пекине.

Она обыграла польку 6:1, 6:3 и теперь дебютирует в топ-20.

– На самом деле мне все очень нравится. Я довольна своей игрой сегодня, особенно первым сетом. Мне показалось, что я тактически играла правильно и была настроена очень хорошо. А потом я вспомнила, что совсем близка к тому, чтобы войти в топ-20, и что мама сможет купить мне собаку. Это как-то навалилось на меня, я начала немного нервничать. Потом успокоилась, перестала думать об этом и просто продолжила играть свою игру – и у меня все получилось. В общем я очень довольна своей игрой и тем, что теперь я в четвертьфинале.

– Цель войти в топ-20 достигнута. Что дальше?

– В начале года я хотела попасть в топ-20, и вот я уже 19-я, я все проверила. Это была моя небольшая цель, которую я выполнила только сейчас. Теперь я постараюсь войти в топ-15. Но, конечно, самая главная цель, которую будет сложно достичь – это попасть в восьмерку по итогам года. Я постараюсь сделать все возможное, но для этого мне нужно, вероятно, выиграть этот турнир и турнир в Ухане. Это будет непросто, но я постараюсь. Посмотрим, получится или нет. Если не получится, у меня будет следующий год, чтобы попробовать еще раз. Так что даже если не выйдет, я не буду расстраиваться. Все впереди, – приводит слова Андреевой корреспондент Спортса’‘ Екатерина Филиппова.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoWTA
logoМагда Линетт
logoМирра Андреева
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