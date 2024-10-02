Алькарас – единственный, кто выиграл турниры ATP 500 на всех покрытиях
Карлос Алькарас стал чемпионом турнира в Пекине.
Это его пятый титул на уровне ATP 500: Рио (2022) и Барселона (2022, 2023) на грунте, Queen’s Club (2023) на траве и Пекин на харде.
Он единственный теннисист, который выиграл турниры ATP 500 на всех покрытиях.
Траяные турниры в Queen’s Club и Галле стали «пятисотниками» только в 2015 году.
Алькарас – Синнер – новая классика. Карлос прервал победную серию Янника и впервые взял титул в конце сезона
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @gerebit0
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