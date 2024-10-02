Алькарас – единственный, кто выиграл турниры ATP 500 на всех покрытиях

Карлос Алькарас стал чемпионом турнира в Пекине.

Это его пятый титул на уровне ATP 500: Рио (2022) и Барселона (2022, 2023) на грунте, Queen’s Club (2023) на траве и Пекин на харде.

Он единственный теннисист, который выиграл турниры ATP 500 на всех покрытиях.

Траяные турниры в Queen’s Club и Галле стали «пятисотниками» только в 2015 году.

Алькарас – Синнер – новая классика. Карлос прервал победную серию Янника и впервые взял титул в конце сезона