Алькарас – Синнер – новая классика. Карлос прервал победную серию Янника и впервые взял титул в конце сезона

Противостояние Янника Синнера и Карлоса Алькараса называли теннисным соперничеством будущего еще до того, как в 2024-м они поделили все «Шлемы» сезона.

В финале турнира в Пекине они встретились в десятый раз и провели один из лучших матчей года – 6:7, 6:4, 7:6 в пользу чемпиона «Ролан Гаррос» и «Уимблдона».

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В Китай хедлайнеры ATP приехали каждый со своим набором челленджей: итальянец не проигрывал с середины августа (выиграл «Мастерс» в Цинциннати и US Open), но на прошлой неделе узнал, что WADA возобновляет его допинговое дело . Испанец после плотного европейского лета поднаелся теннисом и искал способ впервые провести конец сезона на том же уровне, что его первую половину.

Путь в финал серьезнее получился у Алькараса: он прошел сеяных Карена Хачанова и Даниила Медведева, в то время как самым рейтинговым соперником Синнера был №28 Николас Харри в первом круге. Из предыдущих девяти встреч на уровне ATP пять выиграл Алькарас, в том числе обе в этом году. Синнер играл за то, чтобы довести победную серию до 16 матчей и взять седьмой титул в семи финалах года, Алькарас никогда раньше не играл в финале уровня ATP на отрезке сезона после US Open.

Матч получился яркой иллюстрацией вечной истины о том, что в теннисе некоторые очки важнее других, и побеждает необязательно тот, кто взял их больше, – а тот, кто взял ключевые. Так, на протяжении большой части первого сета Алькарас играл лучше: он вел 5:2, у него было три сетбола. Но партию забрал Синнер, у которого где-то до ее середины было два активно выигранных очка. Итальянец выиграл 19-й из 18 последних тай-брейков, но очков в сете больше симптоматично взял Алькарас – 45 против 44.

Ключом ко второй партии стал 14-минутный гейм на подаче Алькараса под давлением при 3:4, в котором он отыграл два брейк-пойнта, после чего сделал брейк сам и на том отрезке выиграл шесть из семи геймов – до 3:1 в решающем сете.

Синнер, по пути к титулу в Пекине в прошлом году переродившийся в топа , вцепился, вернул брейк, и уже он повел 3:0 на тай-брейке.

Алькарас, после первых двух розыгрышей тай-брейка внезапно решивший переобуться, переобуваться фигурально не стал: несмотря на опасный счет, он остался верен себе и с 0:3 активно взял все оставшиеся очки: три ударами с лета, один подачей и два форхендами. Синнер проиграл тай-брейк, на котором допустил одну ошибку, а с ним – самый длинный матч за 20-летнюю историю турнира в Пекине (3:21) и второй по продолжительности финал сезона-2024 (длиннее был только 3:33 в Гамбурге).

21-летний испанец, по ходу турнира одержавший 200-ю победу на уровне ATP, взял 16-й титул в карьере (стал первым, кто брал турниры категории ATP 500 на всех покрытиях) и четвертый в сезоне. Из всех его трофеев-2024 пекинский самый мелкий – но это, надо думать, только формально.

На практике же Алькарас разблокировал турнирную осень, вернулся в строй после серии разочарований, начавшейся в финале Олимпиады , нанес первой ракетке мира третье из шести его поражений сезона, а также – что, возможно, самое важное – вернул себе на корте радость и свободу быть собой.

«Последние два месяца были сложными, – сказал чемпион на церемонии награждения. – Но благодаря тяжелой работе мне удалось снова ощутить себя на корте счастливым, снова почувствовать энергию и обрести мотивацию».

А Синнер – Алькарас – главное теннисное соперничество настоящего.

Откуда у Алькараса 42 миллиона долларов дохода в год?

Фото: Gettyimages.ru /Lintao Zhang, Shi Tang