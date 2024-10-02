Арина Соболенко: «Я многим пожертвовала ради побед. Нелегко дойти до момента, когда можешь выиграть крупные титулы»

Арина Соболенко рассказала, что за стоит за успехами топ-игрока.

– 15 побед подряд, три «Больших шлема», титул на US Open. Каково это – жить вашей жизнью?

– Звучит так красиво и легко, что каждому хочется оказаться на этом месте. Но на протяжении карьеры я стольким пожертвовала. Даже в этом году было много очень трудных моментов.

Я многим пожертвовала ради этих побед. Нелегко дойти до момента, когда ты можешь выиграть такие крупные титулы. Нужно много труда, много терпения, много моральных и физических усилий.

Когда ты способна многим пожертвовать, упорно работать и добиваться побед, это самое приятное чувство. Ты правда живешь лучшей жизнью. Ты с удовольствием играешь матчи. Ты рада любой битве, которая тебе предстоит.

Все эти сложные ситуации на корте уже не кажутся тебе такими сложными. Ты с радостью их преодолеваешь, с радостью бросаешь себе вызов. Ты получаешь удовольствие от всех этих испытаний.

Я благодарна за свою сегодняшнюю жизнь. Я очень надеюсь, что продолжу идти вперед, продолжу себя подстегивать и испытывать, продолжу бороться.

Посмотрим в конце моей карьеры, как далеко я смогу зайти.

– Вы упомянули психологические испытания. Вы много говорили о контроле эмоций на корте. Что вы для этого делаете?

– Я через многое прошла. В эти трудные моменты я напоминаю себе: «Ты со многим справилась, а это всего лишь теннисный матч. Это всего лишь брейк-пойнт. Ты справишься. Ты достаточно сильна. У тебя есть все, что нужно, чтобы выиграть этот матч. Просто верь в себя и борись за победу».