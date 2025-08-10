1

Рыбакина о камбэке против Сарасуа: «В первом сете солнце меня сильно потрепало»

Елена Рыбакина рассказала о проблемах из-за жары в Цинциннати.

Во втором круге она ушла с 0:1 по сетам против Ренаты Сарасуа – 4:6, 6:0, 7:5.

«Я с самого начала чувствовала себя не очень свежей физически, так что было тяжело. К тому же в первом сете солнце меня сильно потрепало. Я чувствовала себя не очень хорошо. 

Но мне удалось адаптироваться, да и погода стала получше. Я рада, что прошла дальше», – сказала Рыбакина в интервью на корте.

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’’
