Пол о том, что сделал девушке предложение: «У меня был вынужденный отпуск из-за травмы. Я решил, что это самый подходящий момент»
Томми Пол рассказал, как делал предложение девушке.
В июле он обручился с Пейдж Лоренц, с которой встречается с 2022-го.
«Я уже давно знал, что сделаю предложение. Но не знал когда. А тут как раз получился вынужденный отпуск из-за травмы. Я решил, что это самый подходящий момент.
Хотел сделать все на пляже, но погода была ужасно – все время должен был идти дождь. В итоге снял небольшой коттедж в Нантакете и там все сделал. Было здорово. Вокруг никого, только мы с ней. Было здорово провести этот момент вдвоем».
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: tennis.com
