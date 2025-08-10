Соболенко о модернизации турнира в Цинциннати: «Есть только один запрос – нужно сделать столовую побольше»
Арина Соболенко прокомментировала модернизацию турнира в Цинциннати.
Организаторы потратили 260 миллионов долларов на строительство нового стадиона, раздевалок и тренировочных кортов.
«Когда я приехала, у меня было ощущение, что я на каком-то другом турнире. Очень впечатляющая работа, просто вау. Я потихоньку привыкаю.
Есть только один запрос – нужно сделать столовую побольше. Потому что людей очень много, а столиков мало. Но все любят поесть, все любят проводить там время, так что столовая нужна больше», – сказала Соболенко в интервью на корте.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’’
