Соболенко о модернизации турнира в Цинциннати: «Есть только один запрос – нужно сделать столовую побольше»

Арина Соболенко прокомментировала модернизацию турнира в Цинциннати.

Организаторы потратили 260 миллионов долларов на строительство нового стадиона, раздевалок и тренировочных кортов.

«Когда я приехала, у меня было ощущение, что я на каком-то другом турнире. Очень впечатляющая работа, просто вау. Я потихоньку привыкаю.

Есть только один запрос – нужно сделать столовую побольше. Потому что людей очень много, а столиков мало. Но все любят поесть, все любят проводить там время, так что столовая нужна больше», – сказала Соболенко в интервью на корте.