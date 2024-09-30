Соболенко – единственная теннисистка в Открытой эре, имеющая более 80% побед на турнирах в Китае
Арина Соболенко обыграла Эшлин Крюгер в третьем круге в Пекине – 6:2, 6:2.
Для белоруски это 39-я победа на турнирах в Китае (при девяти поражениях). Среди теннисисток, сыгравших там минимум 10 матчей, она единственная в Открытой эре, у кого более 80% побед (81,3%).
Также в матче с Крюгер Соболенко сделала 800-й виннерс в сезоне на уровне WTA 1000. В топ-5 по этому показателю также входят:
Ига Швентек (636);
Елена Рыбакина (611);
Даниэль Коллинс (531);
Коко Гауфф (517).
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @OptaAce
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