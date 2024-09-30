Соболенко – единственная теннисистка в Открытой эре, имеющая более 80% побед на турнирах в Китае

Арина Соболенко обыграла Эшлин Крюгер в третьем круге в Пекине – 6:2, 6:2.

Для белоруски это 39-я победа на турнирах в Китае (при девяти поражениях). Среди теннисисток, сыгравших там минимум 10 матчей, она единственная в Открытой эре, у кого более 80% побед (81,3%).

Также в матче с Крюгер Соболенко сделала 800-й виннерс в сезоне на уровне WTA 1000. В топ-5 по этому показателю также входят: