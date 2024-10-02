Соболенко выиграла 15-й матч подряд
Вторая ракетка мира Арина Соболенко обыграла Мэдисон Киз в 1/8 финала турнира в Пекине – 6:4, 6:3.
Для белоруски это 15-я победа подряд. По ходу серии она проиграла всего один сет.
Соболенко второй раз в карьере выиграла 15 матчей подряд – первый был в 2020-2021 годах, когда серия оборвалась на 15 победах.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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