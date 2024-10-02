Соболенко выиграла 15-й матч подряд

Вторая ракетка мира Арина Соболенко обыграла Мэдисон Киз в 1/8 финала турнира в Пекине – 6:4, 6:3.

Для белоруски это 15-я победа подряд. По ходу серии она проиграла всего один сет.

Соболенко второй раз в карьере выиграла 15 матчей подряд – первый был в 2020-2021 годах, когда серия оборвалась на 15 победах.