Швентек о модернизации турнира в Цинциннати: «Знала, что планируются изменения, но не ожидала такой масштабной реновации»

Ига Швентек прокомментировала модернизацию турнира в Цинциннати.

Организаторы потратили 260 миллионов долларов на строительство нового стадиона, раздевалок и тренировочных кортов.

«Я была в восторге, потому что это уровень, достойный «Большого шлема». За год они проделали потрясающую работу. Знала, что планируются изменения, но не ожидала такой масштабной реновации. Это очень впечатляет».

Также полька рассказала, почему ей непросто дается переход с травы на хард.

«В Монреале я начала настраиваться на хардовую серию, но до первых первых матчей мыслями была еще на «Уимблдоне». Я упорно работала и держала концентрацию, но, думаю, внутри все равно ждала, что буду играть так же, как в финальных стадиях «Уимблдона». А условия были другими.

Думаю, мне нужно двигаться дальше, развивать теннис и принимать правильные решения. Я проиграла последний матч (Кларе Таусон в четвертом круге тысячника в Монреале – Спортс’’), потому что много торопилась, слишком часто пыталась пробить навылет, как на траве. А здесь надо быть терпеливее. С другой стороны, покрытие было быстрее, чем на «Уимблдоне», и, можно сказать, для меня это было тяжелее», – сказала Швентек на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
