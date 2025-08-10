Бывший тренер Синнера: «В ближайшие 6-7 лет у него будет возможность собрать карьерный Большой шлем»

Бывший тренер Янника Синнера прокомментировал возможность собрать карьерный Шлем.

Рикардо Пьятти прокомментировал то, что Синнер пока не выиграл «Ролан Гаррос». В этом году он упустил тройной матчбол против Карлоса Алькараса в финале.

«Янник сделал большой шаг вперед, он стал претендентом на большие титулы на грунте. Он понимает, что в ближайшие 6-7 лет у него будет возможность собрать карьерный Большой шлем. Я всегда в это верил».