Циципас о возвращении отца в команду: «Не буду врать, я скучал»

Стефанос Циципас прокомментировал возобновление работы с отцом.

Под его руководством в Цинциннати грек прервал серию из трех поражений.

«Конечно, сложно совмещать отношения сын-отец с профессиональными, но сейчас я как никогда открыт с ним и откровенен.

К тому же я никогда не работал с человеком, который настолько целеустремлен и готов вкладывать час за часом на корте, чтобы добиться нужного результата. Это вдохновляет и показывает, что он сделает все для моего успеха, чтобы я стал лучшей версией себя.

Я получаю заряд энергии, когда вижу человека, который вкладывает всю душу и силы в нашу работу. Это меня очень трогает. Не буду врать, я скучал», – сказал Циципас в эфире Tennis Channel.