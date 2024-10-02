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Карлос Алькарас: «Рад, что у меня много фанатов среди болдетей. Когда я их вижу, стараюсь с ними ﻿поговорить»

Карлос Алькарас ответил, что думает о своей популярности среди детей.

– Когда я брал интервью у болдетей, более 80% назвали вас своим любимым игроком. Что вы думаете о своей популярности среди них?

– Если честно, круто, что многие меня поддерживают. Рад, что у меня много фанатов среди болдетей. Для меня это всегда здорово.

Я стараюсь вдохновлять их своим поведением, игрой и подходом к каждому матчу. Когда я их вижу, то стараюсь просто с ними поговорить. Это замечательные моменты. Так что для меня это прекрасно, и я рад этому факту.

Откуда у Алькараса 42 миллиона долларов дохода в год?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: пресс-конференция Алькараса
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