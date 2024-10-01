Медведев в матче с Алькарасом: «Hawk Eye – отстой. Не доверяйте Hawk Eye»
Даниил Медведев пожаловался на использование Hawk Eye в полуфинале в Пекине.
На турнире нет линейных судей, вместо этого действует автоматическая система электронного судейства.
При счете 5:5, 0:15 в первом сете против Карлоса Алькараса Медведев хотел посмотреть повтор спорного эпизода, но ему не дали такой возможности.
В итоге Медведев проиграл гейм – это был третий брейк Алькараса в сете.
После гейма Медведев поспорил с супервайзером: «Я попросил повтор. Просто покажите его! В чем проблема? Зачем тогда ATP оплачивает Hawk Eye? Hawk Eye – отстой». Когда супервайзер ушел, Медведев посмотрел в камеру и сказал: «Не доверяйте Hawk Eye. Это не мой спонсор».
Опубликовала: Любовь Энина
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