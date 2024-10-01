  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
Фото
5

Медведев в матче с Алькарасом: «Hawk Eye – отстой. Не доверяйте Hawk Eye»

Даниил Медведев пожаловался на использование Hawk Eye в полуфинале в Пекине.

На турнире нет линейных судей, вместо этого действует автоматическая система электронного судейства.

При счете 5:5, 0:15 в первом сете против Карлоса Алькараса Медведев хотел посмотреть повтор спорного эпизода, но ему не дали такой возможности.

В итоге Медведев проиграл гейм – это был третий брейк Алькараса в сете.

После гейма Медведев поспорил с супервайзером: «Я попросил повтор. Просто покажите его! В чем проблема? Зачем тогда ATP оплачивает Hawk Eye? Hawk Eye – отстой». Когда супервайзер ушел, Медведев посмотрел в камеру и сказал: «Не доверяйте Hawk Eye. Это не мой спонсор».

Опубликовала: Любовь Энина
logoATP
logoChina Open
logoДаниил Медведев
logoКарлос Алькарас
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Токио (ATP). Финал. Эмбер играет с Фисом
440 минут назадLive
Алькарас четвертый раз подряд обыграл Медведева
1144 минуты назад
Пекин (WTA). Гауфф поборется с Осакой, Пегула уступила Бадосе, Чжан вышла в 1/4 финала, Калинская выбыла
1951 минуту назад
Пекин (ATP). 1/2 финала. Синнер встретится с Бу, Медведев уступил Алькарасу
12755 минут назад
Медведев взял медицинский перерыв в матче с Алькарасом
158 минут назадФото
Осака о Чжан Шуай: «Не представляю, какой психологической стойкостью нужно обладать, чтобы справиться с 24 поражениями подряд»
сегодня, 08:01
Бадоса в матче с Пегулой впервые с 2021-го обыграла соперницу из топ-3
сегодня, 06:45
Чжан Шуай, до этой недели проигравшая 24 матча подряд, впервые с 2022-го вышла в 1/4 финала турнира WTA
8сегодня, 06:19
Эмбер считает, что провалил гонку за попадание на итоговый: «Я обжегся о свое желание играть каждую неделю, неправильно построил график и все испортил»
1вчера, 20:38
Синнер об апелляции WADA: «Постоянно напоминаю себе, что не сделал ничего плохого»
12вчера, 20:11
Ко всем новостям
Последние новости
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
41 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
61 сентября, 08:00
US Open: Фрэнсис Тиафу – Алексей Попырин прямая трансляция матча 02.09.2024
31 августа, 21:14Пользовательская новость
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
931 августа, 20:02
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14
Сетка Олимпиады-2024
43 августа, 21:51
Свитолина будет знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады
525 июля, 13:06
Надаль выложил фото с Матой. Экс-игрок «Челси» и «МЮ» пришел на его матч в Баштаде
419 июля, 08:24Фото
Сетка «Уимблдона»-2024
713 июля, 21:58