  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Мирра Андреева о том, что скоро ей подарят собаку: «Я сегодня смотрела лайв-рейтинг, и мне не хватило пяти очков, чтобы попасть в топ-20»
1

Мирра Андреева о том, что скоро ей подарят собаку: «Я сегодня смотрела лайв-рейтинг, и мне не хватило пяти очков, чтобы попасть в топ-20»

Мирра Андреева рассказала, с кем из теннисисток дружит вне корта.

– Конечно, когда мы встречаемся на турнирах, мы все очень хорошо общаемся. Я хорошо общаюсь с Настей Павлюченковой, с Дашей Касаткиной, с нашими девочками в основном общаюсь. С нашими, я не знаю, мальчиками, мужчинами? Иногда тоже можем перекинуться парой слов, поговорить о чем-нибудь. Но вот чтобы просто так за туром встретиться, куда-то пойти, такого еще не было. Я думаю, все еще впереди. В этом плане тоже сложно, потому что мы все живем в разных странах, в разных местах. Но я думаю, возможно, скоро я с кем-нибудь где-нибудь и встречусь, куда-нибудь схожу, поэтому время покажет.

– Ты говорила, что очень хочешь собаку. В живом рейтинге ты 21-я, совсем чуть-чуть не хватает до топ-20.

– Я еще даже не выбрала, какую породу я хочу, выбираю сейчас между тремя. Это будет либо мини-такса. Я прочитала, что она по характеру будет как золотистый ретривер, а мне очень нравится эта порода. Также я хочу королевского кокер-спаниеля – как в мультике «Леди и Бродяга». И еще думаю про мальтипу, но она пока на последнем месте. Я здесь у всех вижу мальтипу, а мне хочется чего-то своего. И хочется, чтобы собака была умной, которая будет мне другом, поддержкой, даже членом семьи, с кем я смогу полноценно провести какое-то время.

Я сегодня смотрела лайв-рейтинг, и мне не хватило пяти очков, чтобы попасть в топ-20. Хотя я до турнира считала, что если я выиграю здесь два матча, то войду в топ-20. Там Вика Азаренко все не сдает позиции, на 20-м месте уже сколько стоит, а мне пяти очков не хватило... Поэтому, да, мне нужно выиграть еще один матч. Я постараюсь, и тогда уже будем думать про собаку.

– Двойная мотивация, получается, перед матчем с Линетт – и реванш за поражение на Олимпиаде, и собака.

– Да-да-да. У меня теперь столько мотивации и в целом желания выиграть. Посмотрим, как получится.

– Когда ты поняла, что теннис стал для тебя именно профессией, основной деятельностью?

– Наверное, в прошлом году. Хотя, даже, может быть, до этого. Мы достаточно рано переехали из нашего родного города в другой для тренировок и чтобы строить немного профессиональнее тренировочный процесс. Поэтому, наверное, я с самого детства воспринимаю теннис как профессию. Когда мне было 10 лет, я уже была на домашнем обучении, не ходила в школу, только сдавала экзамены. И когда приезжала в Красноярск, просто сдавала экзамены в школе, и все. Поэтому, думаю, наверное, лет с 10-11 начала воспринимать теннис как профессию. И я знала, что это именно то, чем я буду заниматься лет до 37-38, – приводит слова Андреевой корреспондент Спортса’‘ Екатерина Филиппова.

Еще чуть-чуть – и у Мирры будет собака! Давайте запомним ее «РГ» как шаг к мечте

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoWTA
logoChina Open
logoМирра Андреева
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Андреева о камбэке в матче с Векич: «Потихоньку набираю опыт, лучше понимаю свою игру»
152 минуты назад
Рублев проиграл 96-й ракетке мира в четвертьфинале в Пекине
19сегодня, 14:54
Пекин (ATP). Медведев, Синнер вышли в полуфинал, Хачанов уступил Алькарасу, Рублев – Бу
83сегодня, 14:45
Фис второй раз в сезоне вышел в финал ATP
6сегодня, 14:24
Токио (ATP). Эмбер вышел в финал, Руне уступил Фису
19сегодня, 13:40
Синнер выиграл 14-й матч подряд и вышел в 10-й полуфинал в сезоне
12сегодня, 13:17
Медведев о полуфинале в Пекине против Алькараса: «Каждый новый матч с ним – это шанс придумать что-то новое, посмотреть, что работает»
8сегодня, 12:52
Мирра Андреева вышла на четвертое место по количеству побед над топ-20 до 18-летия
5сегодня, 12:14
Пекин (WTA). Чжэн играет с Подорошкой, Мирра Андреева, Калинская, Осака вышли в 4-й круг, Касаткина, Шнайдер, Кудерметова, Паолини выбыли
101сегодня, 11:45Live
Алькарас обойдет Зверева в рейтинге
2сегодня, 10:45
Ко всем новостям
Последние новости
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
41 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
61 сентября, 08:00
US Open: Фрэнсис Тиафу – Алексей Попырин прямая трансляция матча 02.09.2024
31 августа, 21:14Пользовательская новость
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
931 августа, 20:02
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14
Сетка Олимпиады-2024
43 августа, 21:51
Свитолина будет знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады
525 июля, 13:06
Надаль выложил фото с Матой. Экс-игрок «Челси» и «МЮ» пришел на его матч в Баштаде
419 июля, 08:24Фото
Сетка «Уимблдона»-2024
713 июля, 21:58