Алькарас обойдет Зверева в рейтинге

Карлос Алькарас обыграл Карена Хачанова в четвертьфинале в Пекине – 7:5, 6:2.

Испанец второй год подряд вышел в 1/2 China Open . За счет этого результата он обойдет в рейтинге Александра Зверева и поднимется на вторую строчку.

За место в финале Алькарас поборется с Даниилом Медведевым , которого дважды обыграл в этом сезоне.