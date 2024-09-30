Алькарас обойдет Зверева в рейтинге
Карлос Алькарас обыграл Карена Хачанова в четвертьфинале в Пекине – 7:5, 6:2.
Испанец второй год подряд вышел в 1/2 China Open. За счет этого результата он обойдет в рейтинге Александра Зверева и поднимется на вторую строчку.
За место в финале Алькарас поборется с Даниилом Медведевым, которого дважды обыграл в этом сезоне.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TennisTV
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