Медведев шестой раз в сезоне вышел в полуфинал и сыграет с Алькарасом

Даниил Медведев обыграл Флавио Коболли в четвертьфинале в Пекине – 6:2, 6:4.

Россиянин шестой раз в сезоне вышел в полуфинал. В прошлом году он дошел в Пекине до финала.

За место в финале он поборется с Карлосом Алькарасом , которому уступает в личке 2:5 (1:3 на харде).