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Медведев шестой раз в сезоне вышел в полуфинал и сыграет с Алькарасом

Даниил Медведев обыграл Флавио Коболли в четвертьфинале в Пекине – 6:2, 6:4.

Россиянин шестой раз в сезоне вышел в полуфинал. В прошлом году он дошел в Пекине до финала.

За место в финале он поборется с Карлосом Алькарасом, которому уступает в личке 2:5 (1:3 на харде).

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @atptour
logoATP
logoChina Open
logoДаниил Медведев
logoКарлос Алькарас
logoФлавио Коболли
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