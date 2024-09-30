Медведев шестой раз в сезоне вышел в полуфинал и сыграет с Алькарасом
Даниил Медведев обыграл Флавио Коболли в четвертьфинале в Пекине – 6:2, 6:4.
Россиянин шестой раз в сезоне вышел в полуфинал. В прошлом году он дошел в Пекине до финала.
За место в финале он поборется с Карлосом Алькарасом, которому уступает в личке 2:5 (1:3 на харде).
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @atptour
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