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Карлос Алькарас: «200 побед – это большое число, но я уже жду, когда будет 300»

Карлос Алькарас прокомментировал 200-ю победу в туре.

Испанец достиг этой отметки в 21 год и 4 месяца с балансом 200:52. Рафаэль Надаль единственный из Большой тройки, кто выиграл 200 матчей раньше Алькараса – в 20 лет и 10 месяцев, но с балансом 200:55.

«Я с нетерпением жду новых матчей, чтобы продолжить то, что я делаю. Я очень рад. 200 побед – это здорово, это большое число, но я уже жду, когда будет 300! Я просто хочу продолжать и быть в туре как можно дольше. Но я рад, что обошел Рафу! (улыбается)».

Алькарас также прокомментировал предстоящий матч с Кареном Хачановым:

«Честно говоря, с ним тяжело играть. Не имеет значения, что я победил во всех трех матчах, в которых мы встречались. Мне нужно очень сильно сконцентрироваться на этом матче. Он очень серьезный игрок. Мне важно не давать ему играть в его стиле и чувствовать себя на корте комфортно.

Я постараюсь хорошо бить, создавать для него неудобные ситуации. Посмотрим. Я собираюсь подойти к матчу так же, как подхожу к каждому: просто сконцентрируюсь на начале, попытаюсь использовать возможности, которые он мне даст, не буду бояться ошибиться.

Мне комфортно играть здесь, в Пекине. Думаю, условия вполне подходят для моего стиля. Я просто хочу продолжать. Сегодня я провел очень стабильный и хороший матч.

Надеюсь, в следующем круге я буду чувствовать себя так же или еще лучше. Да, я давно – очень давно (улыбается) – не играл в финале. Я с нетерпением жду возможности снова там оказаться. Очевидно, что на каждом турнире я буду стараться демонстрировать лучший теннис, чтобы дойти до финала или победить на турнире. В последнее время это не удавалось, я чувствовал себя не так хорошо, как хотелось бы. Но сейчас все в порядке, я готов. Я чувствую, что мой теннис вернулся.

Каждый матч сложный, но я чувствую, что готов продолжать играть в хороший теннис и добиваться хороших результатов здесь, в Пекине и Шанхае».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: пресс-конференция Алькараса
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