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Де Минаур снялся с «Мастерса» в Шанхае. Он на 45 очков обходит Джоковича в борьбе за итоговый

11-я ракетка мира Алекс де Минаур снялся с «Мастерса» в Шанхае.

Его место в сетке займет Хауме Муньяр.

Австралиец – восьмой в чемпионской гонке, он на 45 очков опережает Новака Джоковича в борьбе за попадание на итоговый. При этом серб в Шанхае планирует выступить.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @EntryLists
logoНовак Джокович
logoATP
logoShanghai Rolex Masters
logoХауме Муньяр
logoАлекс де Минаур
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