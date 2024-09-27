Де Минаур снялся с «Мастерса» в Шанхае. Он на 45 очков обходит Джоковича в борьбе за итоговый
11-я ракетка мира Алекс де Минаур снялся с «Мастерса» в Шанхае.
Его место в сетке займет Хауме Муньяр.
Австралиец – восьмой в чемпионской гонке, он на 45 очков опережает Новака Джоковича в борьбе за попадание на итоговый. При этом серб в Шанхае планирует выступить.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @EntryLists
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