Рублев и еще шесть игроков топ-20 заявились на турнир в Базеле, Чилич и Опелка сыграют по защищенному рейтингу
Стала известна заявка турнира ATP 500 в Базеле, который стартует 21 октября.
В Швейцарии планируют выступить:
Андрей Рублев (6);
Хуберт Хуркач (8);
Каспер Рууд (9);
Стефанос Циципас (12);
Хольгер Руне (14);
Бен Шелтон (17);
Юго Эмбер (19);
чемпион-2022 и 2023 Феликс Оже-Альяссим (15).
По защищенному рейтингу на турнир заявились Марин Чилич и Рейлли Опелка.
Полный список участников здесь.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости