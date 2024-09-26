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Рублев и еще шесть игроков топ-20 заявились на турнир в Базеле, Чилич и Опелка сыграют по защищенному рейтингу

Стала известна заявка турнира ATP 500 в Базеле, который стартует 21 октября.

В Швейцарии планируют выступить:

По защищенному рейтингу на турнир заявились Марин Чилич и Рейлли Опелка.

Полный список участников здесь.

Опубликовал: Кирилл Куценко
logoATP
logoМарин Чилич
logoSwiss Indoors Basel
logoАндрей Рублев
logoФеликс Оже-Альяссим
logoРейлли Опелка
logoХуберт Хуркач
logoКаспер Рууд
logoСтефанос Циципас
logoЮго Эмбер
logoХольгер Руне
logoБен Шелтон
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