Роддик снимется в комедии о пиклболе, которую продюсирует Бен Стиллер
Энди Роддик снимется в комедии о пиклболе. В прошлом он появлялся в камео в сериале «Сабрина – маленькая ведьма» и фильме «Притворись моей женой».
Новый фильм будет называться «Динк» (это укороченный удар в пиклболе). Съемки начнутся в ноябре в Лос-Анджелесе.
Главные роли исполнят Джейк Джонсон, Мэри Стинберджен и Эд Харрис. В роли второго плана появится продюсер фильма Бен Стиллер. Режиссер – Джош Гринбаум («Отвязные дворняги»), сценарист – Шон Клементс («Кевин может пойти к черту»).
Фильм расскажет о профессиональном теннисисте (Джонсон), который пытается спасти клуб и завоевать уважение отца. В результате ему приходится играть в пиклбол, хотя он поклялся никогда этого не делать.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Variety
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