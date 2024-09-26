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Роддик снимется в комедии о пиклболе, которую продюсирует Бен Стиллер

Энди Роддик снимется в комедии о пиклболе. В прошлом он появлялся в камео в сериале «Сабрина – маленькая ведьма» и фильме «Притворись моей женой».

Новый фильм будет называться «Динк» (это укороченный удар в пиклболе). Съемки начнутся в ноябре в Лос-Анджелесе.

Главные роли исполнят Джейк Джонсон, Мэри Стинберджен и Эд Харрис. В роли второго плана появится продюсер фильма Бен Стиллер. Режиссер – Джош Гринбаум («Отвязные дворняги»), сценарист – Шон Клементс («Кевин может пойти к черту»).

Фильм расскажет о профессиональном теннисисте (Джонсон), который пытается спасти клуб и завоевать уважение отца. В результате ему приходится играть в пиклбол, хотя он поклялся никогда этого не делать.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Variety
logoЭнди Роддик
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