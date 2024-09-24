Циньвэнь Чжэн: «Раньше в Китае я была известна только в теннисных кругах. Сейчас меня узнают больше людей, и я чувствую на себе какую-то ответственность»
– По сетке вы, скорее всего, встретитесь с Соболенко в полуфинале. В этом году вы играли дважды. Если это случится снова, то как будете готовиться в сравнении с прошлыми матчами?
– Пока еще рано об этом думать. Перед полуфиналом так много матчей. Как топ-игрок я хочу концентрироваться на каждом следующем матче, а не на четвертьфиналах и полуфиналах. Для меня важна подготовка и каждый следующий круг.
Если я буду в четвертьфинале и полуфинале, задайте мне этот вопрос снова (улыбается).
– Вы олимпийская чемпионка. После US Open начинается домашняя серия. Испытываете особые чувства? Какие у вас ожидания от итогового турнира?
– Сейчас, когда я вернулась в Китай, здесь меня узнает больше людей. Раньше в аэропортах меня никто не узнавал, только теннисные болельщики. Я была известна только в теннисных кругах. Но сейчас, когда я иду в ресторан, у меня просят автограф, я чувствую влияние [победы на Олимпиаде]. Сейчас в Китае чувствую на себе какую-то ответственность.
В Австралии я выступила хорошо, но после этого не могла сохранять стабильность. Сейчас мне кажется попадание на итоговый кажется мне немного сложным. Нужно точно набирать хорошее количество очков на этих двух турнирах.
Я спрашивала у команды: «Почему вы заставляете меня сейчас так нервничать?» Я понимаю, что чувствую на себе давление относительно итогового. Нужно точно показать здесь хорошую игру.
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