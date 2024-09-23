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Чэнду (ATP). Финал. Музетти встретится с Шаном

Лоренцо Музетти и Шан Цзюньчэн поборются за титул в Чэнду.

Сетка здесь.

Chengdu Open

Чэнду, Китай

17 – 24 сентября 2024

ATP 250

Призовой фонд – 1 171 655 долларов

Открытые корты, хард

Финал

Опубликовала: Любовь Энина
результаты
logoATP
logoChengdu Open
logoЛоренцо Музетти
Шан Цзюньчэн
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