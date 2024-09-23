Радукану снялась с турнира в Пекине из-за травмы
Эмма Радукану пропустит турнир WTA 1000 в Пекине, который начнется 25 сентября.
«На прошлой неделе в Сеуле я получила растяжение связок ноги, и, к сожалению, пока не успела восстановиться. Это значит, что я не смогу выступить в Пекине, но я надеюсь как можно скорее вернуться к соревнованиям», – твитнула Радукану.
Из-за повреждения британка не смогла доиграть четвертьфинал в Сеуле против Дарьи Касаткиной (1:6, отказ).
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @EmmaRaducanu
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