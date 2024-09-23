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  • Рейтинг ATP. Сафиуллин выпал из топ-60, Качмазов дебютировал в топ-200, Чилич поднялся на 404 строчки
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Рейтинг ATP. Сафиуллин выпал из топ-60, Качмазов дебютировал в топ-200, Чилич поднялся на 404 строчки

Полуфиналист турнира в Чэнду Алибек Качмазов дебютировал в топ-200.

Марин Чилич поднялся на 404 строчки, став 373-м.

Роман Сафиуллин, не защитивший финал в Чэнду, выпал из топ-60.

Шан Цзюньчэн и Бу Юнчаокете обновили лучший рейтинг.

PIF ATP Rankings

Положение на 23 сентября 2024

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Янник Синнер (Италия) 11180
2 (2) Александр Зверев (Германия) 6875
3 (3) Карлос Алькарас (Испания) 6690
4 (4) Новак Джокович (Сербия) 5560
5 (5) Даниил Медведев (Россия) 5475
6 (6) Андрей Рублев (Россия) 4645
7 (7) Тэйлор Фриц (США) 4060
8 (8) Хуберт Хуркач (Польша) 4060
9 (9) Каспер Рууд (Норвегия) 4010
10 (10) Григор Димитров (Болгария) 3920
27 (23) Карен Хачанов (Россия) 1680
55 (67) Шан Цзюньчэн (Китай) 895
62 (74) Хауме Муньяр (Испания) 839
63 (61) Павел Котов (Россия) 832
69 (56) Роман Сафиуллин (Россия) 790
82 (95) Янник Ганфманн (Германия) 681
96 (124) Бу Юнчаокете (Китай) 584
100 (112) Михаил Кукушкин (Казахстан) 561
139 (115) Аслан Карацев (Россия) 418
179 (252) Алибек Качмазов (Россия) 327
373 (777) Марин Чилич (Хорватия) 128
Опубликовала: Любовь Энина
рейтинги
logoATP
logoМарин Чилич
logoРоман Сафиуллин
Алибек Качмазов
Шан Цзюньчэн
Бу Юнчаокете
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