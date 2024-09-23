Рейтинг ATP. Сафиуллин выпал из топ-60, Качмазов дебютировал в топ-200, Чилич поднялся на 404 строчки
Полуфиналист турнира в Чэнду Алибек Качмазов дебютировал в топ-200.
Марин Чилич поднялся на 404 строчки, став 373-м.
Роман Сафиуллин, не защитивший финал в Чэнду, выпал из топ-60.
Шан Цзюньчэн и Бу Юнчаокете обновили лучший рейтинг.
Положение на 23 сентября 2024
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Янник Синнер (Италия)
|11180
|2 (2)
|Александр Зверев (Германия)
|6875
|3 (3)
|Карлос Алькарас (Испания)
|6690
|4 (4)
|Новак Джокович (Сербия)
|5560
|5 (5)
|Даниил Медведев (Россия)
|5475
|6 (6)
|Андрей Рублев (Россия)
|4645
|7 (7)
|Тэйлор Фриц (США)
|4060
|8 (8)
|Хуберт Хуркач (Польша)
|4060
|9 (9)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|4010
|10 (10)
|Григор Димитров (Болгария)
|3920
|27 (23)
|Карен Хачанов (Россия)
|1680
|55 (67)
|Шан Цзюньчэн (Китай)
|895
|62 (74)
|Хауме Муньяр (Испания)
|839
|63 (61)
|Павел Котов (Россия)
|832
|69 (56)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|790
|82 (95)
|Янник Ганфманн (Германия)
|681
|96 (124)
|Бу Юнчаокете (Китай)
|584
|100 (112)
|Михаил Кукушкин (Казахстан)
|561
|139 (115)
|Аслан Карацев (Россия)
|418
|179 (252)
|Алибек Качмазов (Россия)
|327
|373 (777)
|Марин Чилич (Хорватия)
|128
Опубликовала: Любовь Энина
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