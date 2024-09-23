Музетти в 2024-м вышел в финал турниров ATP на трех покрытиях

19-я ракетка мира Лоренцо Музетти победил №252 Алибека Качмазова в полуфинале в Чэнду – 6:4, 6:2.

Итальянец третий раз в 2024-м вышел в финал турнира ATP (также Queen’s Club на траве и Умаг на грунте, оба проиграл). В целом это будет его пятый финал на уровне тура.

В нынешнем сезоне Музетти выиграл 37 матчей на уровне ATP. Это лучший результат в его карьере (прошлый рекорд – 34 победы в 2022-м).

Теперь он поборется с за титул Янником Ганфманном или Шаном Цзюньчэном .