17-летняя Корнеева выиграла 100-тысячник в Португалии

17-летняя Алина Корнеева выиграла 100-тысячник в португальском Калдаш-да-Раинья.

В финале Корнеева, проводившая второй турнир после семимесячного перерыва из-за травмы, обыграла четвертую сеяную Анастасию Захарову 6:1, 6:4. Россиянка второй раз победила на 100-тысячнике.

В рейтинге WTA Корнеева завтра поднимется c 270-й строчки на 228-ю.