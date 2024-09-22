Самсонова и Меличар-Мартинес выиграли парный турнир в Сеуле
Людмила Самсонова и Николь Меличар-Мартинес стали чемпионками парного турнира в Сеуле.
В финале они обыграли Мию Като и Шуай Чжан – 6:1, 6:0.
Для Самсоновой это второй парный титул на уровне WTA, для Меличар-Мартинес – 15-й.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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