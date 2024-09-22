Самсонова и Меличар-Мартинес выиграли парный турнир в Сеуле

Людмила Самсонова и Николь Меличар-Мартинес стали чемпионками парного турнира в Сеуле.

В финале они обыграли Мию Като и Шуай Чжан – 6:1, 6:0.

Для Самсоновой это второй парный титул на уровне WTA , для Меличар-Мартинес – 15-й.