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Самсонова и Меличар-Мартинес выиграли парный турнир в Сеуле

Людмила Самсонова и Николь Меличар-Мартинес стали чемпионками парного турнира в Сеуле.

В финале они обыграли Мию Като и Шуай Чжан – 6:1, 6:0.

Для Самсоновой это второй парный титул на уровне WTA, для Меличар-Мартинес – 15-й.

Опубликовал: Кирилл Куценко
logoWTA
logoЧжан Шуай
logoKorea Open
logoНиколь Меличар
logoМию Като
logoЛюдмила Самсонова
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