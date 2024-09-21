Касаткина вышла в финал пятый раз в сезоне

Дарья Касаткина в полуфинале турнира в Сеуле победила Диану Шнайдер со счетом 6:3, 6:4. Это был ее второй матч за день, ранее она прошла Эмму Радукану – 6:1, (отказ).

Россиянка пятый раз в этом сезоне вышла в финал. Ее баланс в них – 1:3, последний в Истбурне Касаткина выиграла.

Также последние семь раз Касаткина выходила в финал на турнирах категории WTA 500.

В матче за титул россиянка встретится с Беатрис Хаддад Майей, которой уступает 1:2 в личном противостоянии. Последнюю встречу в феврале этого года выиграла Касаткина.