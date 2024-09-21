Коллинс снялась с WTA 1000 в Пекине

Даниэль Коллинс снялась с «тысячника» в Пекине из-за болезни. Турнир начнется 25 сентября.

10-я ракетка мира проводит последний год в туре. После четвертого круга «Уимблдона» американка не выиграла ни одной встречи из четырех.