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Коллинс снялась с WTA 1000 в Пекине

Даниэль Коллинс снялась с «тысячника» в Пекине из-за болезни. Турнир начнется 25 сентября.

10-я ракетка мира проводит последний год в туре. После четвертого круга «Уимблдона» американка не выиграла ни одной встречи из четырех.

Опубликовано: Алёна Майорова
logoWTA
logoChina Open
logoДаниэль Коллинс
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