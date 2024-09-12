Коллинс впервые с 2018-го проиграла четыре матча подряд
11-я ракетка мира Даниэль Коллинс уступила №82 Оливии Гадеки во втором круге в Гвадалахаре – 3:6, 3:6.
Гадеки второй раз в карьере победила соперницу из топ-20 (при одном поражении).
Коллинс впервые с 2018-го проиграла четыре матча подряд. Серия началась в четвертьфинале Олимпиады, где она не закончила матч с Игой Швентек.
Американка борется за попадание на итоговый турнир. В лайве чемпионской гонки она занимает восьмое место.
В этом сезоне Коллинс выиграла 42 из 58 матчей и взяла два титула.
Опубликовала: Любовь Энина
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости