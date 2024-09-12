11-я ракетка мира Даниэль Коллинс уступила №82 Оливии Гадеки во втором круге в Гвадалахаре – 3:6, 3:6.

Гадеки второй раз в карьере победила соперницу из топ-20 (при одном поражении).

Коллинс впервые с 2018-го проиграла четыре матча подряд. Серия началась в четвертьфинале Олимпиады , где она не закончила матч с Игой Швентек .

Американка борется за попадание на итоговый турнир. В лайве чемпионской гонки она занимает восьмое место.

В этом сезоне Коллинс выиграла 42 из 58 матчей и взяла два титула.