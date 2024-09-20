Швентек не будет защищать титул в Пекине

Ига Швентек снялась с турнира в Пекине, который стартует 25 сентября.

«Я вынуждена сняться с China Open по личным причинам. Мне очень грустно – в прошлом году я отлично провела здесь время и победила, поэтому очень ждала возможности вернуться.

Уверена, что местные болельщики смогут понаблюдать за великолепным уровнем тенниса. Жаль, что в этот раз я не смогу быть к этому причастна», – сказала полька.

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