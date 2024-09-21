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Касаткина вышла в пятый полуфинал в сезоне

Дарья Касаткина в четвертьфинале WTA 500 в Сеуле победила Эмму Радукану – 6:1, (отказ).

Россиянка пятый раз в сезоне сыграет в полуфинале. В этом году у нее нет ни одного поражения на этой стадии.

За выход в финал в Сеуле Касаткина сыграет с Дианой Шнайдер. Ранее они никогда не встречались.

Опубликовано: Алёна Майорова
logoWTA
logoKorea Open
logoДарья Касаткина
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