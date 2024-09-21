Сеул (WTA). 1/2 финала. Вероника Кудерметова сыграет с Хаддад Майей

Вероника Кудерметова сыграет с Беатрис Хаддад Майей за выход в финал в Сеуле.

Сетка здесь. Hana Bank Korea Open Сеул, Южная Корея 16 – 22 сентября 2024 WTA 500 Призовой фонд – $922 573 Открытые корты, хард Полуфинал