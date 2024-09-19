Тренер Соболенко о том, над чем ей нужно работать: «Над всем, начиная с движения и заканчивая психологией»
«Я бы хотел сказать, что топ стабилизировался, но в туре много девушек, которые могут вот-вот туда подняться. Поэтому да, сейчас топ действительно стабильнее. Но в то же время, если кто-то из топ-игроков – это касается и нас в том числе – в какой-то момент перестанет прогрессировать, ее очень быстро сменят».
Также он ответил, над чем Соболенко нужно работать, чтобы сохранить место в топе.
«Над всем. Честно, над всем, начиная с движения и заканчивая психологией. Она сильно прибавила, но может стать еще лучше. А работа над техникой никогда не заканчивается. Потому что всегда есть куда расти. Посмотрите на карьеры всех чемпионок, которые постоянно были в топе: то, какими они были в 18 и в 35, – это как будто два совершенно разных человека, так что всегда есть что улучшить».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий