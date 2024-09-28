Нисикори о победе над Томпсоном в Токио: «Я сыграл даже слишком хорошо. Удивил себя и команду»
Кеи Нисикори прокомментировал выход в четвертьфинал в Токио.
Сегодня он обыграл Джордана Томпсона – 6:2, 6:3.
«Мне кажется, я сыграл даже слишком хорошо (улыбается). Я удивил себя и, возможно, свою команду. Я играл отлично. Очень стабильно, очень сосредоточенно. Именно так я и хотел играть. Агрессивно, мало ошибаясь. Сегодня все получилось почти идеально.
Безусловно, это мой лучший матч в этом году. Джордан – непростой соперник. Он очень стабилен и хорошо подает. Против него нелегко играть, но сегодня я хорошо справился».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: официальный сайт ATP
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости