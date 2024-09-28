Нисикори о победе над Томпсоном в Токио: «Я сыграл даже слишком хорошо. Удивил себя и команду»

Кеи Нисикори прокомментировал выход в четвертьфинал в Токио.

Сегодня он обыграл Джордана Томпсона – 6:2, 6:3.

«Мне кажется, я сыграл даже слишком хорошо (улыбается). Я удивил себя и, возможно, свою команду. Я играл отлично. Очень стабильно, очень сосредоточенно. Именно так я и хотел играть. Агрессивно, мало ошибаясь. Сегодня все получилось почти идеально.

Безусловно, это мой лучший матч в этом году. Джордан – непростой соперник. Он очень стабилен и хорошо подает. Против него нелегко играть, но сегодня я хорошо справился».